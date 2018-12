To løslatt etter dødsfall i Vesterålen

Innenriks

De tre ble onsdag pågrepet og siktet for å ha hensatt kvinnen i en hjelpeløs tilstand. To av dem ble løslatt etter avhør torsdag ettermiddag, mens den tredje fortsatt er i politiets varetekt.

– Det var denne personen som meldte fra om at kvinnen var livløs, og som også skal ha vært til stede da kvinnen døde. Det er ikke besluttet hvorvidt vedkommende kommer til å bli framstilt for varetektsfengsling, opplyser politiadvokat Kay Rønning-Nyvold i Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Den siktede som ikke er løslatt, har fått oppnevnt advokat John-Petter Karlsen som forsvarer.

De innledende undersøkelsene på åstedet ga politiet grunn til å mistenke at det ikke var et naturlig dødsfall, og etterforskning ble iverksatt for å avklare hva som kan ha skjedd.

Politiet opplyser videre at etterforskningen kommer til å fortsette de nærmeste dagene. Kvinnen vil bli obdusert, men det er ennå ikke bestemt noe tidspunkt for når dette skal skje. Etterforskere vil jobbe videre med å sikre tekniske spor.

