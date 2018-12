Drapssiktet mann har valgt å ikke la seg avhøre

Innenriks

Det opplyser lensmann i Nordfjord Tormod Hvattum til Bergens Tidende. Ifølge avisen opplyser den siktedes forsvarer Oscar Ihlebæk at han vært i kontakt med sin klient flere ganger fredag.

– Vi forsøkte å gjennomføre et formelt avhør hos politiet, men dette ble avbrutt fordi han er for psykisk og fysisk sliten til å la seg avhøre, sier Ihlebæk og legger til at mannen, som er i 50-årene, derfor har valgt å benytte seg av sin plikt til å ikke forklare seg på nåværende tidspunkt.

Ulykken skjedde på riksvei 15 mellom Nordfjordeid og Måløy i Eid kommune i Sogn og Fjordane litt før klokken 20.30 torsdag kveld. Bilen skal ha kjørt av veien og opp på et gangfelt i Kjølsdalen hvor de to gikk kveldstur.

Ikke til å redde

Det var forbipasserende som varslet om ulykken. Nødetatene rykket til ulykkesstedet, men de to kvinnene ble erklært døde på stedet.

– Kvinnene gikk på gangveien da bilen kjørte ut av veien og opp på gangveien. De ble forsøkt gjenopplivet, men det lot seg ikke gjøre, sier Hvattum.

Det var den 63 år gamle, Anne Elise Sæthre og den 57 år gamle Marit Johanne Røed Sundal som omkom. Kvinnene er begge hjemmehørende i Eid kommune, og pårørende er varslet. Sjåføren er fra nabokommunen Gloppen, og pådro seg kun lettere skader og ble innlagt på sykehus.

Tidligere fredag sa Hvattum til NTB at det fremdeles ikke var skrevet noen formell siktelse, men at mannen er siktet for uaktsomt å ha forvoldt de to kvinnenes død i trafikken.

I sorg

Fredag ettermiddag ble det holdt minnestund i Kjølsdalen kirke, og det var et bygdesamfunn i sorg som samlet seg for å minnes de to kvinnene. Ved den fullsatte kirken hang flagget på halv stang, og langs riksvei 15 mellom Måløy og Nordfjordeid var det tent lys og lagt ned blomster, skriver NRK.

Ordfører i Eid kommune Alfred Bjørlo (V), opplyser til NTB at de varslet om ulykken så raskt skadeomfanget ble kjent, og at kriseteamet ble umiddelbart samlet. Bjørlo forteller at et psykososialt kriseteam raskt ble etablert for å bistå de pårørende

– Det er tragisk og et sjokk for alle når noe sånt skjer. Det er en fryktelig hendelse og vil prege oss i lang tid framover, sier han.

I Kjølsdalen bor det mellom 500 og 600 personer. Den lokale skolen er åpnet som et samlingssted og at den lokale sanitetsforeningen, som kommunen har beredskapsavtale med, er på plass med folk der.

– Det viktigste er å stille opp og være til stede for folk, sier han og skryter av lokalmiljøet.

