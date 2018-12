Kraftig brann i bolighus i Buskerud

Innenriks

Politiet meldte om brannen fredag kveld.

– Vi har nettopp kommet fram og det brenner godt opp under taket. Full fyr på loftet får jeg beskjed om nå, opplyser oppdragsleder i Politiet Sørøst Inge Landsrød til NTB og legger til at det er ikke godt å si hvor brannen startet.

Han forteller at det kun befant seg en person i huset og at han er tatt hånd om.

Politiet har sperret av åstedet og vil gjøre avhør av mannen for å finne ut hva som har skjedd. Landsrød forteller at boligen fremdeles står i full fyr, men at brannvesenet jobber på spreng med å slukke brannen. Det er ikke fare for spredning.

