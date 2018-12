Mann i 50-årene avhøres etter at to kvinner omkom i påkjørsel

Innenriks

En kvinne i 50-årene og en kvinne i 60-årene omkom da en bil kjørte av veien og opp på et gangfelt i Kjølsdalen mellom Nordfjordeid og Måløy i Eid kommune i Sogn og Fjordane torsdag kveld.

Sjåføren av bilen, som er en mann i 50-årene, vil fredag bli avhørt om ulykken.

Føreren av bilen ble lettere skadd i hendelsen og er innlagt på sykehus. Det er foreløpig ikke satt noe tidspunkt for avhøret fredag, men lensmann Tormod Hvattum i Nordfjord opplyser til NTB at det vil bli forsøkt gjort på formiddagen.

Torsdag kveld varslet politiet at mannen rutinemessig blir sjekket for påvirkning.

Gikk på gangveien

Politiet fikk melding om ulykken, som skjedde ved et kryss opp mot Kjølsdalen, torsdag klokken 20.21. Det var forbipasserende som varslet om ulykken. Politiet ankom stedet etter 20 minutter, skriver Dagbladet.

– Kvinnene gikk på gangveien da bilen kjørte ut av veien og opp på gangveien. De ble forsøkt gjenopplivet, men det lot seg ikke gjøre, sier lensmann Tormod Hvattum i Nordfjord til NTB.

Kvinnene er begge hjemmehørende i Eid kommune og pårørende er varslet. Sjåføren er fra nabokommunen Gloppen.

Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen foretok undersøkelser på stedet torsdag kveld.

Krisestab

Ordfører Alfred Bjørlo (V) i Eid kommune sier kommunen har satt krisestab.

– Vi ble varslet om ulykken så raskt skadeomfanget ble kjent, og kriseteamet ble umiddelbart samlet. Et psykososialt kriseteam ble raskt etablert for å bistå de pårørende, sier Bjørlo til NTB.

Han sier at den lokale skolen er åpnet som et samlingssted og at den lokale sanitetsforeningen, som kommunen har beredskapsavtale med, er på plass med folk der.

I Kjølsdalen bor det rundt 500 til 600 personer. Bjørlo sier ulykken vil prege bygda.

– Det er tragisk og et sjokk for alle når noe sånt skjer. Det er en fryktelig hendelse og vil prege oss i lang tid framover, sier han.

