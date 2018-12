Rundt 80 prosent av norske kommuner bruker private aktører

Innenriks

Ifølge en nylig publisert artikkel av professor Åge Johnsen ved Oslo Met, økte andelen kommuner som hadde konkurranseutsatt en eller flere tjenester fra 54 prosent i 2004 til 81 prosent i 2016. Men i 2012 var andelen 82 prosent. Det har dermed vært en ørliten nedgang fra 2012 til 2016, skriver Dagsavisen.

Fagforbundets leder, Mette Nord, mener dette ikke kan tilskrives en kursendring hos regjeringen, men heller den politiske kursen i kommunene.

– Jeg tror det er to årsaker til at trenden har snudd. Den ene er at vi har et flertall rødgrønne kommuner. Den andre at vi nå har fått gode, eller riktigere: dårlige, erfaringer med konkurranseutsetting og hva det faktisk fører til. Vi har sett hvor sårbare kommunene blir når viktig infrastruktur settes ut på anbud, sier Nord til avisen.

Konkurranseutsetting av renovasjonstjenester økte fra 32 prosent i 2004 til 41 prosent i 2012, ifølge tall fra KOSTRA. Etter at de nordiske konkurransetilsynene i 2016 foreslo anbudskonkurranser i denne sektoren for å klargjøre om private kunne tilby billigere og bedre tjenester, er både Veireno i Oslo og Renonorden, som hadde kontrakter med mer enn hundre norske kommuner, slått konkurs.

I Oslo har Høyre likevel gått inn for å konkurranseutsette renovasjonen i sitt alternative budsjett for neste år.

– Vi mener at renovasjon er egnet for konkurranse, slik det var i mange år under forskjellige flertall, sier partiets finanspolitiske talsmann Øystein Sundelin, og viser til at Oslo har konkurranseutsatt renovasjon siden 1992. Han mener også at Oslo kommune stiller mer forberedt til å bruke private aktører etter Veireno-skandalen for to år siden.

