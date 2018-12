Tromsø tjener milliarder på nordlyset

Innenriks

Turistene i Tromsø brukte 2,3 milliarder kroner i byen i fjor, ifølge en analyse fra Menon Economics, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge analysen brukte turistene 150 millioner på nordlyssafari og andre opplevelser, 700 millioner på overnatting og en milliard på servering og varehandel.

– Tilreisende vil ha en unik opplevelse, og ingenting er mer unikt enn nordlys. Vi har ikke nøyaktige tall, men tror at for 85 prosent av turistene så er nordlyset årsaken til at de kommer til Tromsø, sier Tromsøs reiselivssjef Chris Hudson til avisen.

Hudson tror lett tilgang på nordlys og andre opplevelser gjør at folk reiser til «Nordens Paris» og bruker penger i byen.

Om lag 80 til 100 selskaper tilbyr nordlysturisme i Tromsø, skriver DN.

(©NTB)