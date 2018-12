Euronext vil trolig legge fram bud på Oslo Børs i januar

Innenriks

Euronext-sjef Stéphane Boujnah til E24 at selskapet i flere år har vært interessert i å legge til Oslo Børs i sin sammenslutning. Men han ble overrasket over timingen.

– Når aksjonærer, som sitter på til sammen 45,5 prosent av aksjene, har gitt tilbudet vårt støtte, er det fordi de mener det er godt. Men jeg ble overrasket da vi fikk vite at noen av aksjonærene selv hadde tatt initiativ og prosessen som fulgte. Og ikke minst timingen, som sikkert ikke var den beste – midt i julehøytiden, sier Boujnah til avisen.

Boujnah forteller videre at Euronext i disse dager arbeider med tilbudsdokumentet – et dokument vil kunne gi innsikt i hvilke planer selskapet har for Oslo Børs. Budet vil etter all sannsynlighet bli lagt fram i januar 2019.

Oppkjøpet vil ifølge Boujnah ikke by på dramatiske endringer for Oslo Børs. Han sier imidlertid at det er vanlig at oppkjøp av børser fører til navneendringer, uten at han på nåværende tidspunkt kan si hvordan det vil bli i Oslo.

Euronext, som er en sammenslutning av fem europeiske børser, presenterte oppkjøpsplanene av Oslo Børs på julaften. Selskapet hadde allerede fått forhåndsaksept fra aksjonærer som sitter på 49,6 prosent av aksjene i holdingselskapet Oslo Børs VPS Holding. Oppkjøpet er imidlertid betinget av at minst 50 prosent av dagens aksjonærer aksepterer budet, og at det blir godkjent av relevante myndigheter.

(©NTB)