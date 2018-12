Lokale innbyggere ba om rekkverk før dødsulykken i Eid

Innenriks

Innbyggerne, blant dem rektor Thomas Poil Reines Hals i Kjølsdalen montessoriskole, ønsket rekkverk mellom gangveien og bilveien, skriver NRK.

Hals leverte innspill om rekkverk allerede i mai 2015, før han purret både i 2016 og i november 2018. Både Hals og Statens vegvesen understreker at de ikke vet om løsningen ville endret utfall av torsdagens ulykke.

Ulykken skjedde på riksvei 15 mellom Nordfjordeid og Måløy i Eid kommune i Sogn og Fjordane litt før klokken 20.30 torsdag kveld. Bilen skal ha kjørt av veien og opp på en gangvei i Kjølsdalen hvor de to avdøde gikk kveldstur. Bilisten, en mann i 50-årene, er siktet for uaktsomt drap.

Ifølge Vegvesenet ble det gjort en sikkerhetsrevisjon så sent som i mars i år. Konklusjonen ble at det er behov for rekkverk ved større deler av strekningen, ikke bare der ulykken skjedde. Det skal ha skjedd flere ulykker på strekningen, senest i september. Også da var det en utforkjørsel.

– Vi har meldt inn behovet for rekkverk i budsjettprosessene, men så skal det først tas opp i budsjettbehandlingen, så prosjekteres og deretter ut på anbud, sier leder for veiavdelingen i Vegvesenet i Sogn og Fjordane.

(©NTB)