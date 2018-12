Mann knivskadd i Oslo – politiet søker etter kvinne

Innenriks

– Det var ikke snakk om knivstikking, det var heller et kutt som fornærmede ble påført. Et kutt som ikke var særlig alvorlig, opplyser operasjonsleder i Oslo politidistrikt Steinar Hausvik til NTB like før klokken 7.30 og legger til at meldingen politiet fikk virket å være mer alvorlig enn selve hendelsen.

Hausvik forteller at politiet fremdeles ikke har lyktes med å finne den mistenkte, men har fått noen navn å gå etter.

– Vi har via vitneavhør fått noen navn og søker nå etter en mistenkt kvinne under 20 år, sier Hausvik til NTB klokken 3.40.

Han forteller at han ikke har opplysninger på om politiet har kontroll på kniven.

Politiet fikk først beskjed om at gjerningspersonene skulle være fire jenter. Hausvik sier at det fortsatt er uklart hva som har blitt gjort og snakket om.

Politiet fikk melding fra AMK klokken 2.13.

(©NTB)