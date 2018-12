Mann lettere knivskadd i Oslo – politiet har avsluttet søk etter mistenkte

Innenriks

– Det var ikke snakk om knivstikking, det var heller et kutt som fornærmede ble påført. Et kutt som ikke var særlig alvorlig, opplyste operasjonsleder i Oslo politidistrikt Steinar Hausvik til NTB like før klokken 7.30.

Han la til at meldingen politiet fikk syntes å være mer alvorlig enn selve hendelsen.

Lørdag ettermiddag opplyser vaktleder ved Krimvakta i Oslo Guro Sandnes at politiet har vært på åstedet og avhørt to kvinner med status som mistenkt i saken. Hun legger til at politiet også har snakket med fornærmede, som fikk et kutt i pannen.

Politiet fikk melding om knivhendelsen fra AMK klokken 2.13 natt til lørdag.

