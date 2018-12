NHO løfter EØS-avtalen under årskonferansen

Innenriks

Ettersom verden aldri har vært mer sammenvevd, er Norge tjent med at verden styres etter felles spilleregler, står det i programmet.

– Målet med årskonferansen er å vise hvordan verden endrer seg og påvirker oss, men samtidig hvordan Norge skal møte den, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

– Trenger flere handelsavtaler

Konferansen vil også ta for seg hvordan EØS-avtalen bidrar til å sikre norske arbeidsplasser. Almlid understreker at mesteparten av alt som eksporteres fra Norge går til EU.

– Vi trenger flere, ikke færre handelsavtaler. Derfor er det viktig at flere står opp for EØS-avtalen som vi mener er veldig viktig for Norge.

Hovedutfordringen i året som kommer er å sikre at det skapes nok arbeidsplasser i landet, mener Almlid.

– Norske bedrifter må da ha tilgang til markedene slik at de får solgt varene og importert det som trengs. Uten lik tilgang til markedet vil bedriftene rammes hardt. Og på sikt også velferden i Norge, mener han.

– Brexit er et tegn i tiden som vi må ta på alvor. Det er en av de største ordentlige tilbakeslagene av åpen, global handel vi har sett. Det kan bli tøffere for mange norske bedrifter etter Storbritannias utmelding av EU.

Mangler kompetanse

Almlid forteller at NHOs bedrifter ser optimistisk på 2019. Samtidig oppgir hele 6 av 10 bedrifter at de mangler kompetansen de trenger for å utvikle eller ivareta produksjonen. Han forteller at yrkesfag- og fagskolekompetanse er særlig etterspurt.

– I tillegg må det satses mer på etter og videreutdanning for å sikre at de som er i jobb også blir tilført riktig kompetanse.

Årskonferansen har trekkplastre som journalist Ronan Farrow i The New Yorker som sto bak Harvey Weinstein-avsløringene, som var starten på metoo-bevegelsen. Statsminister Erna Solberg og generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO er også blant innlederne under årskonferansen som arrangeres i Oslo Spektrum 9. januar.

