Australsk såpe på strømmepallen

Serien fra det alltid solfylte Summer Bay nord for Sydney kunne feire 30-årsjubileum i år og har gått på norske skjermer siden 1995. Men selv en innkjøpt såpeserie som er betydelig eldre enn strømming som fenomen, kan henge med i utviklingen. Serien var den nest mest strømmede i Norge i 2018, skriver Dagens Næringsliv.

– Sammen med «Hotel Cæsar» er det en sikker og trofast vinner, sier TV 2s kanaldirektør Trygve Rønningen.

Suverent på strømmetoppen er norske «Side om side», og bak den australske såpeserien kommer et knippe realitykonsepter med appell blant unge seere: «Bloggerne», «Paradise Hotel» og «Ex on the Beach».

Analysedirektør Kristian Tolonen i NRK påpeker at listen favoriserer serier med mange episoder, ettersom den viser sammenlagte tall for alle episoder.

– Når listen er laget som den er, får man ikke med seg populære serier som ikke har så mange episoder. «Gåten Orderud» hadde for eksempel bare seks episoder. Den har et snitt på 400.000 som har strømmet den, men kommer likevel ikke med på listen, sier han.

