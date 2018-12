Berging av grunnstøtt fiskebåt på Svalbard kan ta dagevis

Innenriks

Fiskebåten Northguider står nå på grunn i Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard, som er et naturreservat. Det kan ta flere dager før båten, som har 320 kubikk diesel om bord, blir berget, skriver Bergens Tidende.

– Vi håper at KV Svalbard kan sendes nordover for å trekke båten av land, eller i alle fall fjerne så mye som mulig av bunkersen, sier Hans Petter Mortensholm i Kystverket til avisen.

Det kan ta flere dager før båten blir berget fordi KV Svalbard for øyeblikket ligger ved kystvaktbasen på Sortland i Nordland, 100 kilometer sør for Longyearbyen.

Sysselmannen på Svalbard frykter at det kan lekke ut bunkers i området. Det er fare for at isen vil legge seg rundt båten dersom den blir stående, skriver BT.

Rederiet Opilio AS som formelt har ansvaret for bergingsaksjonen, og Kystverket har gitt pålegg om at båten må fjernes.

Ingen av de 14 personene om bord i båten ble skadd da de sendte ut nødsignal fredag ettermiddag.

