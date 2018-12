Forvirring rundt Toys R Us i Norge etter konkursmelding

Innenriks

Toys R Us Norge opplyser på Facebook at konkursmeldingen fra morselskapet Top-Toy rammer leketøysbutikken i Sverige og Danmark, men ikke i Norge. BR Leker, som også eies av Top-Toy, har en identisk melding ute på sin Facebook-side.

– Som det ser ut nå så skal vi fortsette som normalt, skriver både Toys R Us Norge og BR Leker i svar på spørsmål fra sine kunder.

Norge foreløpig ikke påvirket

I en pressemelding på Top-Toys hjemmesider som ble publisert fredag, meldte selskapet av leketøyskjedene BR og Toys R Us sine nordiske avdelinger var erklært konkurs. En eventuell konkurs i Norge vil bety at rundt 300 ansatte mister jobben. Men i en senere melding sto det at Top-Toys A/S er konkurs i Danmark, Sverige og Finland. De norske butikkene er ikke omtalt der.

TV 2 har i en epost fra Top-Toy-talsperson Lars Bo Kirk fått opplyst at det danske eierskapet i selskapet er konkurs, men at det norske selskapet foreløpig ikke er direkte påvirket.

– Hva som skjer fremover er opp til konkursforvalteren i det danske selskapet. Men det er mindre sannsynlig at det norske selskapet kan fortsette som en isolert enhet på sikt. Det er det vi vet på nåværende tidspunkt, skriver han.

Ansatte i villrede

Samtidig strømmer mange til Toys R Us-butikkene i Bergen for å bytte leker som følge av konkursmeldingen, skriver Bergensavisen. En av butikkens egne ansatte, som ikke vil navngis, sier de ikke har fått noe informasjon.

– Det er ikke det at vi ikke vil si noe, men vi kan rett og slett ikke for vi har omtrent ikke fått noe informasjon. Vi vet ikke hvor lenge butikken kommer til å være åpen eller om den eventuelt vil starte opp igjen senere, sier den ansatte.

Top-Toy erklærte seg konkurs etter å ha blitt rammet av økt digitalisering, flere konkurrenter og endrede lekevaner hos barn, ifølge selskapet selv.

I USA og flere andre steder i verden har Toys R US stengt eller solgt alle sine butikker. I USA har opp mot 33.000 jobber blitt rammet.

(©NTB)