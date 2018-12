Norges første trykte bok er 500 år

Innenriks

Begivenhetene markeres med 1.500 arrangementer på norske biblioteker.

– I bokåret feirer vi flere ting. Den første norske trykte boka fyller 500 år. Det er en fantastisk begivenhet, sier prosjektleder Liv Gulbrandsen i Bokåret 2019.

– Så feirer vi at Norge er hovedland i Frankfurt, på verdens største bokmesse. Det er stort og betydningsfullt. Sist, men ikke minst feirer vi leserne og lesegleden i Norge. Det er viktigst, synes jeg, sier Gulbrandsen.

500 biblioteker over hele landet har fått støtte til å gjennomføre i alt 1.500 arrangementer som fremmer lesing og leselyst i bokåret. Andre organisasjoner som fremmer lesing, har også fått støtte til leselystprosjekter. Til sammen gir Nasjonalbiblioteket 30 millioner kroner til dette formålet i løpet av året.

Høytlesing

Bokåret 2019 åpner 19. januar med høytlesning over hele landet.

– På den nasjonale høytlesningsdagen blir det høytlesning på bibliotek over hele landet. Noen steder er det bibliotekaren selv som leser. Andre steder har de invitert forfattere, fortellere, leseombud eller lokale entusiaster til å lese noe de liker, for dem som vil høre, sier Gulbrandsen til NTB.

Høsten 2019 åpner Nasjonalbiblioteket en stor bokhistorisk utstilling i sine lokaler på Solli plass i Oslo. Den viser de aller eldste trykte bøkene, sammen med annet materiale som har vært viktig i den norske bokhistorien. Nasjonalbiblioteket produserer dessuten en plakatutstilling om den norske bokhistorien, som alle biblioteker kan få tilsendt gratis.

København og Paris

De eldste norske trykte bøkene er «Missale Nidrosiense» og «Breviarium Nidrosiense» som ble trykt henholdsvis i København og Paris i 1519.

Den første er en messebok for Norge, mens den andre er en håndbok i liturgiske seremonier for prester. Begge bøkene står på listen over den norske dokumentarven.

