Politiet i Molde skjøt under biljakt – mann pågrepet

Politiet i Møre og Romsdal har varslet Spesialenheten for politisaker etter at de skjøt mot en personbil ved Skåla i Molde kommune natt til søndag. Ingen ble skadd i biljakten, som varte i 45 minutter.

Politiet rykket først ut like etter klokken halv tre til en melding om mulig promillekjøring fra en adresse ved Skåla i Molde kommune.

Det ble starten på en omfattende jakt med flere politipatruljer fra Molde politistasjon. Han kjørte gjennom flere sperringer med en Chevrolet van, forteller politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

Flere skudd

– Vi sender en bil i retning Skåla når vi får meldingen. Klokken 2.45 påtreffer vi bilen. Den kjører på Bolsøya, og vi får en sivil politibil på veien som tar oppstilling i et kryss på hovedveien der bilen kjører på politibilen, sier operasjonsleder Tor-André Gram Franck i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Politiet løsnet også flere skudd mot bilen i et forsøk på å uskadeliggjøre kjøretøyet.

Først klokken 3.34 fikk politiet stoppet i bilen på Nesjestranda, og sjåføren ble pågrepet. Mannen vil bli forsøkt avhørt av politiet i Ålesund i løpet av søndag.

– Før vi har fått avhørt den pågrepne er det svært vanskelig å kunne gi noe mer opplysninger i denne saken, seier politiinspektør Skovly.

Spikermatte

Mannen kjørte ifølge operasjonsleder Gram Franck på en politibil med vilje og kjørte deretter videre.

– Vi ligger etter ham og kaster ut en spikermatte. Han kjører ut i grøfta og forbi spikermatta og forsøker å kjøre på politifolk i et par tilfeller. I den forbindelse ble det løsnet skudd mot karosseriet på kjøretøyet for å få det stanset, sier operasjonslederen.

Underveis hadde politiet kontakt med mannen på telefon for å få ham til å stanse.

– Han sa til oss at han ikke ville stoppe for politiet, sier operasjonslederen.

Hvor mange skudd som ble løsnet, har ikke politiet villet si noe om.

– Det velger vi å ikke gå ut med. Det får eventuelt Spesialenheten si noe om, sier politiinspektør Skovly.

Kjent for politiet

Mannen ble undersøkt av lege etter pågripelsen.

Gram Franck ønsker ikke å kommentere hvor mange politifolk som ble forsøkt påkjørt. Han sier at Spesialenheten får undersøke detaljene.

Operasjonslederen sier at de har kjennskap til mannen fra tidligere forhold. Det bekrefter Skovly overfor NTB.

– Han er tidligere domfelt flere ganger, blant annet for vinningskriminalitet, sier politiinspektøren.

Uvisst om saken skal til Spesialenheten

Advokat Halvor Hjelm-Hansen, som er leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling i Midt-Norge og Nord-Norge, sier til NTB søndag at det til tross for at politiet har løsnet skudd ikke er sikkert at saken skal etterforskes av Spesialenheten.

– Det er ingen opplysninger om noe personskade ut fra den informasjon vi har fått. Spesialenheten har automatisk etterforskning i saker der det som følge av politiets handlinger oppstår dødsfall eller alvorlig personskade. Utgangspunktet i dette tilfellet er da at politidistriktet må vurdere ut fra opplysningene de har om Spesialenheten skal ha saken oversendt.

Videre bekrefter han at det ble løsnet «flere» skudd mot bilen, men ikke hvor mange. Spesialenheten venter fortsatt på mer informasjon om hendelsen.

– Opplysningene vi har fått er at det har vært en situasjon som gjorde at det ble gitt bevæpningsordre. Får vi dette som sak skal vi ettergå det nærmere, forklarer han.

