Ulovlig oppskyting av fyrverkeri flere steder

To døgn før det er lov til å sende fyrverkeri til himmels, er det noen som allerede er i gang med å feire det nye året – ulovlig.

Politiet i Agder melder på Twitter at de har mottatt en rekke henvendelser lørdag kveld.

– Det strømmer inn meldinger om ulovlig oppskyting av fyrverkeri over hele Agder. Politiet har ikke mulighet til å følge opp alle meldingene, men minner om at straffereaksjonen på ulovlig bruk av fyrverkeri er anmeldelse eller bot, skriver de.

Bortvist

Mens politiet i Agder ikke har kapasitet til å følge opp alle meldingene, var de fargesprakende effektene på himmelen over Drammen sentrum trolig umulig å unngå å se for politiet i Sørøst politidistrikt.

Lørdag kveld ble fire menn på 18 og 19 år bortvist fra sentrum av byen etter å ha skutt opp fyrverkeri på Bragernes torg. Gjengen hadde en hel rykksekk fylt med fyrverkeri.

18 til 02

Politiet i Sør-Øst opplyser til Drammens Tidende at ingen ville vedkjenne seg sekken, så den ble beslaglagt som hittegods. De opplyser også at de har mottatt flere meldinger om fyrverkeri rundt om i distriktet, og sier at de rykker ut til steder hvor de har kapasitet.

Det er bare lov til å skyte opp fyrverkeri fra klokken 18 den 31. desember til klokken 2 den 1. januar.

