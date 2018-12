Fire av ti tror den oppvoksende generasjon får det tøffere

Innenriks

På vegne av Klassekampen har Sentio gjennomført en undersøkelse der de spurte blir bedt om å sammenligne sin egen situasjon med dem som kommer etter oss: «Tror du de som vokser opp i dag vil være bedre, verre eller like godt stilt økonomisk som din generasjon?»

40 prosent svarer at de tror den oppvoksende generasjon får det verre, mens 31 prosent svarer bedre. nesten like mange – 25 prosent eller én av fire – tror det blir omtrent likt.

Selv om det altså er flere som tror det blir verre enn det er av dem som tror det blir bedre for neste generasjon, er synet på fremtiden mindre pessimistisk enn for to år siden. Da trodde 45 prosent at dagens små ville få det verre, mens bare 19 prosent trodde de ville få det bedre.

By og land stiller ganske likt, mens de som bor på små tettsteder – steder med færre enn 5.000 innbyggere – har minst tro på fremtiden.

– Folk på tettsteder jobber ofte i industrien, og der merkes fortsatt oljenedturen. Fra andre undersøkelser ser vi for eksempel at Vestlandet og Sørlandet peker seg ut som steder der folk er for redde til å gjøre store investeringer, sier Karen Lillebø, som jobber med samfunnstrender i meningsmålingsinstituttet Ipsos.

