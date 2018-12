Søk etter savnet mann i Kragerø avsluttet

Innenriks

Politiet har hatt få opplysninger å lete ut ifra etter at mannen ble meldt savnet fra Kragerø den 19. desember. Den siste observasjonen av ham ble gjort den 15. desember.

Mandag gikk det ut en pressemelding hvor etterforskerne ber vitner som kan ha sett den savnedes bil, en Jeep Cherokee med kjennetegn PC 95692, i området mellom Kragerø og Neslandsvatn, om å melde fra.

– Tidligere har vi hatt den siste sikre observasjon av den savnede tidlig om morgenen den 15. desember, men nå har vi fått tips om at noen har sett en bil tilsvarende den vi nå etterlyser på riksvei 38 om formiddagen samme dag, sier politistasjonssjef Øystein Skottmyr i Kragerø til NTB.

– Selv om søket er innstilt, fortsetter arbeidet med forsvinningen. I løpet av nyttårshelgen skal alt materiell gjennomgås på nytt. Det vil si de tips politiet har fått inn. Videre skal kart gjennomgås slik at vi kan danne oss et bilde av områdene der letemannskapene har vært, sier Skottmyr til Kragerø Blad Vestmar mandag ettermiddag.

Han sier letemannskaper allerede har søkt langs vannkanten flere steder for å se om 30-åringen kan ha kjørt i vannet, men uten at det er funnet tegn til noe slikt. Et politihelikopter var også tidlig inne, men nysnø og is har dekket til eventuelle spor.

– Det er ikke registrert bevegelser verken på mannens telefonabonnement eller bankkonto. Vi har imidlertid ikke avvist at han fremdeles kan være i live, sier Skottmyr som ber folk som tror de kan ha sett noe, om å melde seg.

