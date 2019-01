Boligbrann på Rjukan under kontroll

Innenriks

Politiet fikk melding om brannen klokken 2.30 på nyttårsnatten.

– Det er en boligbrann på Rjukan, og det er en viss spredningsfare. Derfor ble det bestemt å evakuere folk fra de husene som ligger nærmest der det brenner, forteller operasjonsleder Rune Hunshamar i Sørøst politidistrikt til NTB. Til sammen er 13 personer evakuert fra nabohusene.

– Det er ikke meldt om folk i huset som brenner, og det er heller ikke kommet meldinger om skadde eller savnede, sier Hunshamar. Eieren av huset opplyser senere at det ikke bor noen der.

Røde Kors er på stedet, og det lokale Røde Kors-huset er åpnet for dem som er evakuert i forbindelse med brannen.

Det blåste kraftig på stedet i løpet av natten. Sivilforsvaret ble satt inn for å legge slanger fra elven og pumpe vann opp til brannstedet. Ved 5.30-tiden opplyser politiet på Twitter at brannen er under kontroll og at det ikke lenger er noen spredningsfare. Slukkingsarbeidet fortsetter utover formiddagen tirsdag.

Operasjonslederen sier til VG at det ikke er mulig å redde bygningen som brenner.

Det er ikke klart hvordan brannen startet.

I likhet med flere andre politidistrikter melder Sørøst om en travel nyttårsnatt med mange oppdrag.

