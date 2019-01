Dette skjer i dag

Innenriks

Nyttårstale

På årets første dag holder statsminister Erna Solberg sin nyttårstale. Talen sendes på TV klokken 19.30.

Bolsonaro innsettes

Høyre-populisten Jair Bolsonaro overtar formelt som president i Brasil. Den tidligere offiseren har sittet i nasjonalforsamlingen siden 1990 og gikk til topps som presidentkandidat for Det sosialliberale partiet PSL. I romjulen lovet han at det skal bli lettere for brasilianere uten kriminelt rulleblad å eie skytevåpen

Ministerbytte

USAs forsvarsminister Jim Mattis går av ved årsskiftet. Viseforsvarsminister Patrick Shanahan rykker opp og tar over som fungerende minister etter Mattis.

Europeiske jubileer

EØS-avtalen fyller 25 år, og det er 20 år siden euroen oppsto som elektronisk valuta. De felleseuropeiske myntene og sedlene kom tre år senere.

Sikkerhetsrådet

Tyskland, Belgia, Sør-Afrika, Indonesia og Den dominikanske republikk tas opp i FNs sikkerhetsråd og skal fylle fem av de roterende setene i rådet. USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike har de fem permanente plassene.

Nyttårshopprenn

Den tysk-østerrikske hoppuka fortsetter med nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Andreas Stjernen var beste nordmann i kvalifiseringen, med en femteplass. Alle de sju norske hopperne kvalifiserte seg til tirsdagens renn.

(©NTB)