Lysbakken: Nyttårstalen vitner om manglende erkjennelse av økte forskjeller

Innenriks

– Med denne talen viser Erna Solberg at hun åpenbart ikke erkjenner at regjeringens politikk øker forskjellene i Norge og at regjeringen ikke gjør det som er skrikende nødvendig i kampen for å stoppe den klimakrisen verden er på vei inn i, mener Lysbakken.

Videre sier Lysbakken at Solbergs tale hadde flere gode intensjoner, men han mener det hjelper lite når politikken hennes tar landet i feil retning.

– Denne regjeringen har blant annet stoppet barnevernsløftet, tatt penger og hjelp fra sårbare unger og familier og latt være å betale for overgrepsmottakene, sier han.

SV-lederen legger til at han ikke har troen på en flertallsregjering.

– Jeg ser dystert på utsiktene til en flertallsregjering, der Erna Solberg har lagt svekkelse av abortloven på forhandlingsbordet, og som kommer til å bety enda mer til den økonomiske eliten og mindre til det som betyr noe for folk flest, sier han.

(©NTB)