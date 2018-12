Mann truet politiet med kniv på Askøy

Innenriks

Opptrinnet fant sted på Kleppestø ved 1-tiden på årets siste dag. En mann i 40-årene gikk av bussen og kontaktet en politipatrulje som tilfeldigvis befant seg på stedet.

– Han ville at de skulle kjøre ham hjem og forklarte at han hadde mistet mobiltelefonen. Når de forklarer at de ikke kan kjøre ham, trekker han fram en kniv og truer med den i tillegg til å komme med verbale trusler, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til NTB.

Dermed får han skyss likevel, men ikke dit han hadde tenkt seg. Ifølge Bergensavisen gikk turen via legevakten før den endte i politiarresten i Bergen.

– Det blir selvfølgelig opprettet en sak på dette, og han blir avhørt i morgen, sier Magnussen. Operasjonslederen forteller ellers om en hektisk nyttårsnatt med mange oppdrag.

– Det er for det meste ordensforstyrrelser og en del meldinger knyttet til bruk av fyrverkeri.

