Støre: Regjeringen prioriterer ikke barns oppvekst nok

– Arbeiderpartiet mener vi bør ta et større felles ansvar for våre barns oppvekst enn hva regjeringen prioriterer, skriver Støre på sin Facebook-side.

I sin årlige nyttårstale 1. nyttårsdag, var barn og oppvekst sentrale temaer i Solbergs tale.

– Solberg skal ha ros for å løfte viktige spørsmål i sin nyttårstale. En god og trygg oppvekst for våre unge må være noe av det viktigste for oss alle, i familien, nærmiljøet og som samfunn. Dette må høyere å vår politiske dagsorden, og det blir en viktig sak for oss i Arbeiderpartiet fram mot landsmøtet vårt i april, skriver Støre.

I talen snakket Solberg også om klimamålene, som er FNs klimapanel satt for å begrense global oppvarming til 2 grader.

– Vi vil skjerpe målene slik at Norge gjør vår del for å unngå farlige klimaendringer, sa Solberg.

Støre kommenterer også dette.

– Solberg har rett i at Norge må gjøre sin del for å skjerpe innsatsen i tråd med den kunnskapen vi nå har om konsekvensene av varmere klima. Derfor beklager vi at Solbergs regjering så tydelig avviser forslaget om et bredt klimaforlik i Stortinget. Det kunne skapt den brede plattformen som trengs for en stor nasjonal innsats, mener Støre.

