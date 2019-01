Tenåringer fyrer av fyrverkeri på T-banen i Oslo

Innenriks

Operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt sier situasjonene har til felles at det er avfyrt fyrverkeri på T-banestasjoners område, av tenåringer. Det skal ikke vært meldt om personskade.

– Engstelse

En av de mer dramatiske situasjonene var på Ringstabekk stasjon i Bærum, der politiet klokka 21.10 tirsdag fikk melding om at unge gutter sendte fyrverkeri inn mot passerende tog.

– Der kom vi i kontakt med en del gutter i 13-årsalderen som hevder at en annen gutt var hovedpersonen bak dette, og han var stukket av. Vi prøver å finne ut hvem som egentlig har gjort hva. Det ser ut til at det er blitt avfyrt fyrverkeri på perrongen, noe som selvsagt er farlig for alle som ferdes der, selv om det neppe er avfyrt med intensjon om å treffe noen. Det skaper selvsagt også engstelse når det kviner i fyrverkeri et slikt sted, sier Grøttum til NTB.

Mange lovbrudd

Han legger til at han, uten å ha mer enn erfaring å støtte seg på, har inntrykk av at det er flere episoder i år enn tidligere der personer fyrer av fyrverkeri ulovlig. Tirsdag var det en rekke hendelser i tilknytning til T-banen.

– Den første meldingen var om at noen skulle ha holdt på med fyrverkeri på Hellerud stasjon. Der fikk vi melding om noe klokka 19.41, men det hadde skjedd om lag en time før, så da rykket vi ikke ut. Så hadde Aftenposten fått melding om noe på Oppsal, men det har ikke vi fått melding om. Det var muligens noe senere, det er vanskelig å si. Deretter fikk vi melding om noe på Trosterud, klokka 20.11. Der har vi pågrepet en 14-årig gutt som vi har tatt hjem til foreldrene, sier Grøttum til NTB.

– Det er mange lover og regler som brytes når det gjøres på denne måten, fyrverkeri skal for eksempel ikke fyres av på beferdet område, håndteres av mindreårige eller av personer uten forsvarlig verneutstyr, sier Grøttum.

(©NTB)