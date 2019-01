Ap-politiker tar Jehovas vitner-sak til Stortinget

Innenriks

I en artikkelserie har Fædrelandsvennen kommet med avsløringer angående måten trossamfunnet behandler konflikter internt gjennom et eget domsutvalg.

I interne konflikter «mellom brødre og søstre» oppfordres medlemmene til å ikke involvere det ordinære rettsvesenet i saker som egentlig hører inn under strafferetten. Avsløringene tar også for seg hvordan trossamfunnet håndterer svært sensitive personopplysninger om både aktive og tidligere medlemmer.

– Det var sterkt å lese om Jehovas vitner i avisen. På den ene side er jeg glad for at vi har et tros- og livssynsmangfold, og jeg vil jobbe for at vi fortsatt skal ha det. På den annen side, kommer det fram flere forhold her som ikke er akseptable, sier Henriksen til avisen.

Stortingsrepresentanten er også medlem av kulturkomiteen, som blant annet arbeider med tros- og livssynsspørsmål. Hun vil nå spørre både justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og kulturminister Trine Skei Grande (V) om å følge opp saken.

En talsmann for trossamfunnet har uttalt til Fædrelandsvennen at de ikke ønsker å svare på spørsmål fra pressen angående saken.

