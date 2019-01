Australier returnerte flaskepost til Trondheim etter tolv år

Innenriks

Adresseavisen forteller hvordan Vatn kastet flaskeposten sin i havet fra et lasteskip utenfor Chile. Den har tatt seg hele veien over Stillehavet til Great Barrier Reef, helt nordøst i Australia. Der var det John Tannos som la merke til den lille flasken med et brev inni i 2012. Den lå på toppen av masse søppel.

Tannos forsøkte uten hell å spore opp avsenderen, men forsøkte igjen da han var på reise til Europa nylig.

Tirsdag møttes de to etter avtale – nesten 12 år etter at brevet ble kastet i havet.

– Historien om brevet har blitt en viktig historie i min familie. Jeg forteller den til barn og barnebarn. Jeg ber dem alltid være på vakt når vi er ute og reiser – kanskje er det noen som har en beskjed. Kona mi har bedt meg gi opp, men det har jeg nektet, sier Tannos.

