Erna Solberg ser gode muligheter for norsk næringsliv i India

– Det er et fascinerende land, sier Solberg om årets første reisemål.

Mens regjeringsforhandlingene pågår, drar Erna Solberg til India for å møte regjeringssjefen i verdens største demokrati, Narendra Modi. Det blir det første offisielle statsministerbesøket til India siden 2001.

Norge har jobbet lenge med å få til turen. Når muligheten omsider bød seg, prioriterer Solberg et besøk.

– India er et viktig land for oss, både land til land, gjennom næringsutvikling og muligheter for bedrifter, men også som et utenrikspolitisk samarbeidsland, sier Solberg til NTB.

En stor næringslivsdelegasjon slår følge med statsministeren til landet 7. og 8. januar. Energibedrifter, sjømatnæring, skipsfart og forsvarsindustri er blant bransjene som er interessert i å etablere seg i det som antas å ha blitt verdens femte største økonomi.

Korrupsjonsproblem

Men det er ikke problemfritt å drive forretning i India. Landet er en føderasjon av 29 delstater og en håndfull direktestyrte «unionsterritorier», noe som skaper et virvar av regler og styresett å forholde seg til. Kastesystemet er forbudt, men lever i beste velgående og korrupsjon er et ikke ukjent problem.

India ligger på 81. plass av 180 land på Transparency internationals korrupsjonsindeks. Organisasjonen peker på at landet kommer dårlig ut når det gjelder pressefrihet og at journalister og aktivister som kjemper mot korrupsjon og maktmisbruk er utsatt for trusler og angrep.

– Det er noen utfordringer. Samtidig er det et veldig fokus på korrupsjon i India, og en folkelig bevegelse mot dette. Jeg tror også at hvis du lar deg lede inn i den type aktivitet i India, er faren stor for at du blir avslørt og straffeforfulgt, sier Solberg.

Stort marked

Og Norge har ikke råd til å la mulighetene ligge, skal vi tro statsministeren.

– Norge lever i en verden med internasjonal handel. Vi skal ha markeder for våre produkter der vi er verdensledende, som havteknologi og energilevering. Mange arbeidsplasser i Norge er avhengig av markedene ute. I den omstillingen vi er i nå, må vi jobbe enda mer med det, sier hun.

Regjeringens nye India-strategi peker blant annet på at Indias middelklasse utgjør nærmere en halv milliard mennesker og er verdens største marked for forbruksvarer.

Møter Modi

Solberg møtte Indias statsminister så sent som i april i Stockholm. Hindunasjonalisten Modi er populær, men også omstridt. Han var øverste leder i delstaten Gujarat da det brøt ut voldsomme opptøyer mellom hinduer og muslimer i 2002, der over tusen mennesker ble drept. Anklager om hans rolle og manglende evne til å stoppe blodbadet, førte blant annet til at både EU og USA ila ham innreiseforbud. De er siden hevet, men fortsatt stilles det store spørsmål ved holdningene til Indias store muslimske minoritet i Modis parti BJP.

Solberg påpeker at det aldri er blitt avklart at Modi gjorde noe galt under Gujarat-opptøyene og at anklagene blir brukt av politiske motstandere. Hun peker heller på positive sider ved hans politikk.

– Han blir ansett å være fattigdomsorientert og hands on, en som setter seg mål og når dem, sier Solberg viser til hans kampanje for å bygge doer i et land hvor slikt er mangelvare.

Solberg varsler også at situasjonen for kvinner og overgrep blir et tema på agendaen. Som gave til Modi har Solberg med seg en fotball signert gullballvinner Ada Hegerberg, ifølge VG. Den er en påminnelse om FNs bærekraftmål nummer fem: Full likestilling.

