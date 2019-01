Fakta om stridstemaer i regjeringsforhandlingene

Innenriks

* Abort: KrF krever endring av paragraf 2c i abortloven og forbud mot tvillingabort. Høyre-leder og statsminister Erna Solberg har åpnet for å forhandle om dette, mens Frp og Venstre ikke ønsker endringer.

* Skatter og avgifter: Frp og KrF er motpoler i skattepolitikken, med Høyre og Venstre i midten. Frp krever blant annet mindre eiendomsskatt, mens KrF vil øke det totale skattetrykket. Også fortsatt momsfritak på elbiler, bomavgifter og bensin- og dieselavgifter kan bli stridstemaer.

* Innvandring: Frp krever innstramminger, blant annet når det gjelder familiegjenforening, mens KrF vil at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger.

* Arbeidsliv: KrF ønsker blant annet å stramme inn reglene for innleie av arbeidskraft, mens de nåværende regjeringspartiene vil liberalisere arbeidsmiljøloven.

* Barnetrygd: KrF krever et kraftig løft i barnetrygden, som skal betales med høyere skatter, noe Høyre og Frp motsetter seg.

* Taxfree: KrF sørget like før jul for flertall i Stortinget for å avvikle muligheten for å bytte taxfree-tobakk i vin, en av Frps seire fra 2014. KrF har også varslet at de vil ta med et krav om at Vinmonopolet overtar taxfreesalget inn i regjeringsforhandlingene.

* Bistand: KrF vil fremme krav om et eget utviklingsdepartement. Det avvises av blant andre Høyres utviklingsminister Nikolai Astrup.

