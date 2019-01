Høyre skyter ned KrF-krav om utviklingsdepartement

Innenriks

– Ingen norsk regjering vil greie å forsvare betydelig økte kostnader som følger av mange flere ansatte i statsforvaltningen, sier Astrup til fagbladet Bistandsaktuelt.

I dag ligger forvaltningen av bistanden på rundt 35 milliarder kroner under Utenriksdepartementet.

Selv om Astrup har sympati for argumentene bak ønsket om et eget departement for bistand, mener han KrFs forslag vil skape mer byråkrati, dobbeltarbeid, økte kostnader og svekking av den bistandsfaglige kompetansen på ambassadene.

– Det ligger stor effektiviseringsgevinst i at utviklingspolitikken og utenrikspolitikken ligger i samme departement, mener han.

