Hareide: Perspektivrik nyttårstale som må følges opp

Innenriks

Solbergs nyttårstale kretset i stor grad rundt barna, familien og hvordan statsministeren ønsker at det norske samfunnet skal være det som er best til å gi barn og ungdom trygghet og muligheter.

KrF-leder Hareide sier til NTB at han syns statsministeren holdt en perspektivrik og verdibasert nyttårstale.

– Jeg er spesielt glad for at hun vier store deler av nyttårstalen til å løfte fram barn og unge – og særlig de mest sårbare. Her må de gode ordene følges opp med handling i praksis! Det er også både positivt og riktig av statsministeren å sette de lave fødselstallene på dagsorden. Også dette er et område der ord må følges opp med politiske virkemiddel der det er mulig, sier Hareide.

