Solberg samlet troppene til «krevende regjeringsforhandlinger»

– Dette kan bli den første borgerlige flertallsregjeringen på lang, lang tid, og forhandlinger er viktig for å ha et godt politisk grunnlag. Nå er det en litt kortere periode vi skal forhandle om denne gangen, men man kan legge grunnlag for mye god borgerlig politikk, sier Solberg på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre satte seg da ned med KrF for å forhandle om en flertallsregjering.

Samtalene foregår på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland.

Dårlig tid

Selv om hun er full av lovord om både partiene hun skal forhandle med og stedet de skal forhandle på, forventer Solberg at de nærmeste dagene blir intense.

– Jeg vet at dette er forhandlinger som blir krevende. Det er krevende å gå fra en topartiregjering til en trepartiregjering, og det blir også krevende å gå fra tre til fire. Men vi har hatt samtaler på forhånd som gjør at jeg vet det er mulig å finne gode felles løsninger, sier statsministeren.

– Nå skal vi bruke en del tid nettopp på å finne disse gode felles løsningene til slutt.

Solberg gjentok advarselen om at det er begrenset økonomisk handlingsrom for nye, dyre reformer i denne stortingsperioden.

Hun understreket samtidig at en eventuell flertallsregjering bare har to og et halvt år på seg til å gjennomføre sin plattform før stortingsvalget i 2021.

– Mye til felles

Selv om avstanden på mange områder er stor mellom KrF og Frp, har de to partiene også mye til felles, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen før regjeringsforhandlingene.

Hun peker også på at forholdet mellom de to partiene er noe bedre nå enn det var i høst. Da klaget hun og flere andre i partiet på det de opplevde som svartmaling fra KrF.

– Det var nyttig for oss å bli bedre kjent med Kjell Ingolf og hans delegasjon i løpet av sonderingene. Det betyr at tilliten mellom oss er blitt større, sier Jensen.

– Men det er klart at dette også blir krevende, understreker hun.

Jensen understreket at det vil være avgjørende viktig for Frp å få gjennomslag for redusert skatte- og avgiftstrykk, nye forbedringer på samferdsel og ikke minst ytterligere innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken.

– Mye gjennomslag

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad skrøt av Solbergs nyttårstale.

– Jeg følte KrF allerede hadde fått en del gjennomslag etter å ha hørt hennes tale, med en tydelig prioritering av barne- og familiepolitikken, sa han.

Selv om han likte nyttårstalen, er Ropstad forberedt på tøffe forhandlinger med Venstre, Frp og Høyre.

– Jeg er beredt på at dette blir krevende, men håper også det blir spennende og kjekt og at KrF kan bidra til den stabilitet og trygghet regjeringen har manglet, sa KrF-nestlederen.

– Men vi går ikke i regjering for enhver pris. Vi er her fordi vi har opplevd at det gjennom sonderinger er grunnlag og tro på at vi kan kunne danne en regjering KrF kan være med på å sette sitt preg på. Men lykkes vi ikke, så lykkes vi ikke, sa Ropstad.

Venstre-leder Trine Skei Grande håper å få drahjelp fra KrF til ytterligere gjennomslag i klimapolitikken. Venstre gikk inn i regjeringen for snart ett år siden.

