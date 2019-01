Syversen vil se tydelige KrF-avtrykk

Innenriks

Han er tydelig på hva som må til for at et sterkt splittet parti skal kunne gå inn i statsminister Erna Solbergs (H) regjering.

– Vi må ser tydelige KrF-avtrykk i det som forhandles fram. Det er et samlet resultat som avgjør om vi kan anbefale noe eller ikke, sier Syversen til NTB før forhandlingsstart.

Forhandlingene mellom regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre og KrF startet på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland onsdag ettermiddag.

I strålende vintervær og sol kom forhandlerne i tur og orden til hotellet. Verken Venstre-leder Trine Skei Grande eller Frp-leder Siv Jensen stoppet for å snakke med pressen på vei forbi politisperringene.

De fire partiene skulle møte pressen til en kort orientering før de satte seg rundt bordet.

Ikke æresrunde

Syversen er ikke med i selve forhandlingsdelegasjonen, men sitter sammen med partileder Knut Arild Hareide i KrFs viktige referansegruppe.

Både Hareide og KrFs forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad har vært tydelige på at partiet ikke går i regjering for enhver pris.

– Med det mener vi at vi sitter med et forhandlingsutgangspunkt. Men det som skjer her oppe, vil avgjøre om vi kommer i mål eller ikke. Det er ikke slik at man har en æresrunde her oppe for syns skyld. Dette blir reelle, og jeg tror også til dels litt tøffe, forhandlinger, sier Syversen.

De fire partiene brukte ukene før jul til sonderinger med mål om å komme i gang med formelle forhandlinger.

– Godt utgangspunkt

Venstre-nestleder Terje Breivik, som er med i partiets forhandlingsdelegasjon, mener utgangspunktet for å lykkes er godt. Han viser til KrF og Venstres «nære og gode samarbeid de siste fem årene». KrF og Venstre hadde en samarbeidsavtale med regjeringen i forrige stortingsperiode.

– Vi har god erfaring med å forhandle og samarbeide med KrF. Men hvis KrF eventuelt skal inn i regjeringen, er det naturlig at det vises i plattformen, sier han til NTB.

Breivik viser til at Jeløya-plattformen, som dagens regjering styrer etter, er et godt utgangspunkt, men legger til at Venstre har ambisjoner om å styrke satsingen på klima, grønn vekst og næringspolitikk.

– Ikke særbehandling

Statsminister Erna Solberg (H) avviser før forhandlingsstart å gi enkeltpartier særbehandling.

– Jeg må ta særlig hensyn til at vi kommer i mål med et resultat som faktisk gjør Norge bedre i årene som kommer, sa Solberg i NRKs Politisk Kvarter onsdag.

Det er uklart hvor lenge forhandlingene vil pågå, men for ett år siden satt Høyre, Frp og Venstre sammen i et par uker for å bli enige.

Solberg forlater selv samtalene for en periode når hun om få dager reiser til India.

Problemsaker

Abort, barnetrygd, innvandring, taxfree-salg, klimaavgifter og innvandring er noen av nøttene som de fire partiene må knekke.

Før forhandlingene har Solberg kommet med en klar advarsel om at nye reformer og tiltak ikke kan betales med høyere skatt eller økt pengebruk. Omprioriteringer må ikke ramme den overordnede politikken, nemlig jobbskaping og grønn omstilling, understreker hun.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen har tro på enighet, men har likevel vært tydelig på at prosessen stopper opp hvis de tre gamle regjeringspartnerne Høyre, KrF og Venstre skulle samle seg om noe Frp finner uspiselig.

