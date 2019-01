Arbeidsledigheten stabil på 4,0 prosent

Innenriks

Den sesongjusterte arbeidsledigheten var dermed uendret fra juli til oktober, ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU). SSB bruker tremåneders glidende gjennomsnitt – gjennomsnittlig arbeidsledighet i tremånedersperioder. Ledighetstallet for oktober er dermed et snitt av månedene september, oktober og november.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige. I desember var det registrert 63.500 helt arbeidsledige hos Nav, hvilket utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Hovedårsaken til at SSBs AKU-tall som regel ligger klart høyere, er at SSBs undersøkelse også omfatter personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.

Ifølge AKU-tallene økte antallet sysselsatte med 13.000 i oktober, justert for sesongvariasjoner, noe som tilsvarer en økning i sysselsettingsprosenten med 0,2 prosentpoeng. Endringen er innenfor feilmarginen, men er i tråd med en stigende trend. Det siste året har tallet på sysselsatte økt med 55.000 personer.

(©NTB)