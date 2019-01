Nancy Pelosi sier hun vil strekke ut hånden

Innenriks

Demokraten Pelosi ble historiens første kvinnelige leder for Representantenes hus i 2007. Når hun torsdag igjen inntar rollen som «speaker», er det første gang på over 50 år at en politiker gjør comeback i nettopp dette vervet.

Pelosi blir USAs mektigste kvinne etter at Demokratene vant flertallet i Representantenes hus i mellomvalget i november. Dermed er også president Donald Trumps rene flertall i Washington blokkert – selv om han sikret seg en styrket posisjon i Senatet.

Som leder for Representantenes hus er hun også USAs tredje mektigste person etter presidenten og visepresidenten.

Uten løsning

USAs 116. Kongress samles samtidig som konflikten om et nedstengt statsapparat nærmer seg to uker.

Forsøket på et forsoningsmøte dagen før den nye Kongressen trådte sammen, endte uten løsning da ingen av kongresslederne viste tegn til å rikke seg.

Nye runder er ventet allerede fredag, men i mellomtiden har Pelosi varslet at Demokratene raskt vil banke gjennom et vedtak som sikrer gjenoppstart av statsapparatet uten samtidig å gi penger til Trumps drøm om en mur mot Mexico.

Problemet er at presidenten allerede har avvist en slik løsning, og Senatet ikke vil vedta noe de ikke er sikre på at presidenten vil signere. Dermed kan konflikten bli langvarig.

– Tette gapet

Men Pelosi skal etter sigende strekke ut en hånd i sin åpningstale etter at hun velges. I talen er det ventet at hun vil snakke om å tette gapet – med henvisning både til Kongressen og til nasjonen.

Ifølge nyhetsbyrået AP vil hun trekke fram mindre kostbare helsetjenester, investeringer i grønn infrastruktur og «gjenopprettelse av myndighetenes integritet» som viktige saker for Demokratene.

Uten tilnavn

78-åringen fra California vil fronte Demokratenes kamp for å holde Trump i tømmene fram til neste presidentvalg i 2020.

Forrige gang Pelosi var «speaker», var i republikanske George W. Bushs presidentperiode, så hun har i hvert fall erfaring med å ikle seg rollen som opposisjonens fremste leder.

Trump selv skal ha uttalt at han har sansen for Pelosi, og hun er en av få fremtredende politiske figurer i Washington som presidenten ennå ikke har gitt et tilnavn.

(©NTB)