Bergingsmannskap har tatt seg om bord i grunnstøtt tråler

Mannskap fra kystvaktskipet Svalbard tok seg torsdag kveld om bord i havaristen. Der sikret de ulike gjenstander og fjernet skadelig materiale som kjemikalier og oljekanner, opplyser rederisjef Arne Birkeland til Bergensavisen.

Tråleren gikk på grunn i Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard 28. desember. Ingen av mannskapet på 14 ble skadd i grunnstøtingen, og alle ble evakuert.

Kystvaktpersonell og folk fra Kystverket, Sysselmannen, rederiet og bergingsselskapet Ardent Global deltar i bergingsaksjonen, ifølge Fiskeribladet.

– De har fått gått over båten og sett på skadene. De har begynt å fjerne alt av løse gjenstander om bord, som maling, kjemikalier, tauverk og løse oljetanker. Skader i skroget er kartlagt med ROV, og så skal de jobbe videre med å kartlegge bunnforholdene for å se hvor nær havaristen det er mulig å gå med et annet fartøy, sier aksjonsleder Rune Bergstrøm i Kystverkets beredskapsavdeling.

Han tror det vil ta lang tid å berge fartøyet, som er rundt 55 meter langt og har en brutto tonnasje på 1.792 tonn. Havaristen skal dessuten tømmes for cirka 320 kubikkmeter marin diesel.

