Høyres nye toppkandidat i Tromsø er klar

Innenriks

– Det er en utrolig glede og ære for meg å bli foreslått som Høyres ordførerkandidat i Tromsø. Det finnes ingen bedre by eller mer spennende region enn den vi lever i, sa Kvaal da han ble presentert for pressen, ifølge Nordlys.

Siden i høst har det vært omfattende uro i Tromsø Høyre. Problemene startet da Jens Johan Hjort overraskende trakk seg som ordførerkandidat i slutten av november og sendte partiet ut på ny jakt etter en toppkandidat

– Hans Petter Kvaal er en samlende kandidat som har den erfaringen som trengs for å møte de utfordringene Tromsø kommune står overfor, sa lederen av nominasjonskomiteen Markus Akselbo under presentasjonen av den nye ordførerkandidaten.

Kvaal har 45 års bakgrunn fra Høyre og har både vært leder i Finnmark Høyre, Nordland Unge Høyre og Tromsø Høyre. Han har også sittet en periode i sentralstyret. I 1994 var han leder av Europabevegelsen i Finnmark.

Tromsø Høyres nominasjonsmøte holdes 26. januar.

