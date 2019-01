Ingen leting etter savnede skiløpere i Troms i helgen

Innenriks

– Det er bestemt at vi skal avslutte søket for kvelden. Det er ut fra en vurdering om at værforholdene er veldig skiftende, sier innsatsleder John-Kåre Granheim til NTB.

– Vi må ha en garanti for at de personene vi sette inn i skredområdet, også skal kunne tas ut på en trygg måte. Den garantien har vi ikke, og derfor tar vi ikke sjansen på å sette folk av i skredet nå, fortsetter han.

Troms politidistrikt opplyser fredag ettermiddag at værutsiktene de neste dagene gjør at arbeidet heller ikke vil bli gjenopptatt i helgen.

Antatt omkommet

Statusen for aksjonen i Tamokdalen ble tidligere fredag endret fra en redningsaksjon til et søk etter antatt omkomne. Bakgrunnen er at det er registrert signaler fra to forskjellige skredsøkere i området hvor det har gått et stort snøskred.

Det ble fredag ettermiddag gjort forsøkt å fly skredhunder og mannskaper inn i området. Tre ekvipasjer fra Norske Redningshunder sto lenge klare ved et helikopter, men fikk ikke komme inn i rasområdet.

NVEs skredvurdering er at ferdsel må begrenses til eksisterende skredmasser. Eneste mulighet for å frakte mannskap inn og ut er helikopter, og innsatsen i skredområdet er derfor avhengig av flyforholdene.

De antatt omkomne skiløperne er en svensk kvinne og tre finske menn, alle i 30-årene.

Liten grunn til å tro at de har overlevd

Klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge opplyser at det ikke er rasjonelle grunner til å anta at noen av de fire skiløperne har overlevd.

– Sjansen for å overleve i snøskred vet vi mye om. Det finnes ikke holdepunkter for at noen har overlevd i to døgn i denne typen snøras. Det er ikke lenger meningsfylt å lete, sa Gilbert på en pressekonferanse tidligere fredag.

Han la til at det trolig heller ikke hadde vært mulig for redningsmannskaper å redde noen av de fire. Gilbert sa at personer som blir tatt av ras langt fra folk, må basere seg på å redde seg ut selv eller av kamerater dersom de skal overleve.

– Redningsmannskaper kommer ikke fort nok fram, sier Gilbert.

100 timer

– Et ras som dette er så stort og tungt at det ikke er mulig å overleve inne i snømassene i to døgn. Overlevelseskurven for slike ras viser at det går minutter fra du er helt begravd til du er død, sier overlegen.

Politiet antar at signalene fra skredsøkerne inne i raset vil vare i inntil 100 timer til.

