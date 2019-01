Norske flyplasser får 20 nye utenlandsruter

Innenriks

Rutene går til blant annet Israel, Ungarn, Tyrkia, Italia og Polen, ifølge Dagens Næringsliv.

Den største nyetableringen dekkes av kinesiske Hainan Airlines, som flyr direkteruter mellom Beijing og Oslo. Selskapet har fått innvilget søknad om tre ukentlige flyginger til Norge. Ruten tas godt imot i både laksenæringen og turistbransjen i Norge.

– For Norge vil forbindelsene ha stor betydning. Norge er det landet i Norden med det høyeste antallet kinesiske turister. Denne trenden har utviklet seg svært positivt de siste årene. Derfor er det naturlig at et så stort og anerkjent flyselskap som Hainan ønsker å åpne en direkteforbindelse til Oslo lufthavn, sier Avinors kommunikasjonssjef Kristian Løka.

