Riksadvokaten: Nasjonalt prosjekt uten betydning for tiltalen mot Eirik Jensen

– Etter min beste overbevisning er det ingen sammenheng mellom disse sakene, sa Busch da han fredag vitnet i Borgarting lagmannsrett i ankesaken mot korrupsjonstiltalte Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

– Jeg har god kunnskap om det nasjonale prosjektet, og jeg har god kunnskap om den saken som føres her, og etter min mening er det ingen berøringspunkter. Cappelens navn har aldri vært nevnt i forbindelse med prosjektet, sa Busch.

– Betydelig fare

Eirik Jensen har forklart den omfattende kontakten med Cappelen blant annet med at han siden slutten av 1990-tallet deltok i et større og topphemmelig nasjonalt prosjekt. Han har også forklart sin kontantøkonomi og det å ha penger tilgjengelig som en del av sikkerhetsopplegget. Under etterforskningen ble det funnet rundt 30.000 kroner i en vegg hos Jensen.

En egen rettskjennelse forbyr omtale av det hemmelige prosjektet, men det er kjent at det handlet om å hente inn informasjon fra kriminelle kilder og informanter. I retten fredag erkjente Busch at prosjektet innebar en betydelig fare for de involverte.

Prosjektet ble formelt avsluttet i desember 2013, like etter at Asker og Bærum politikammer satte i gang spaning av Gjermund Cappelen. I tingretten ble Bærums-mannen funnet skyldig i innføring av 16,8 tonn hasj og dømt til 15 års fengsel. Cappelen har anket straffutmålingen og krever mer strafferabatt for å ha forklart seg om Jensens rolle.

Jensen ble funnet skyldig i korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj og dømt til 21 års fengsel. Han har anket hele skyldspørsmålet.

– Ingen amnesti

Det er svært uvanlig at en riksadvokat avgir forklaring i en norsk rettssal. I fredagens utspørring av Busch trakk Jensens forsvarer John Christian Elden fram de mye omtalte Ila-samtalene, der Cappelen for første gang forklarer seg om Jensens rolle.

I samtalene går polititjenestemennene fra Asker og Bærum politikammer går langt i å garantere for riksadvokatens velvilje overfor Cappelen.

Busch fastholdt på sin side at han klart hadde avvist enhver spesialbehandling av Cappelen.

– Jeg var helt kategorisk. Jeg sa at amnesti ikke fantes i vår prosess. Det kom ikke på tale, og jeg sa vi fikk se hva som ville komme i en eventuell tilståelsesrabatt. Det var ingen diskusjon rundt dette, sa han.

