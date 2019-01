Solberg: Flertallsregjering vil ikke overkjøre Stortinget

Innenriks

I en Høyre-podkast sier statsminister Erna Solberg (H) at regjeringen ikke vil gjøre Stortinget til en «rundingsbøye», men at hun heller ikke vil ha en «applausfabrikk», skriver Stavanger Aftenblad.

– Brede forlik er bra på noen områder, og strukturer som skal stå over lang tid, er best hvis de gjøres i samarbeid, sier hun.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til avisen at han ser at Solberg åpner for brede forlik, men at det er flere trekk ved regjeringen som kan gjøre det vanskelig.

–Det ene er at den lar partier opptre ulikt i regjeringen og på Stortinget, og det skaper utydelighet og svekker politikkens autoritet. Det andre er at Erna Solberg har vist seg som en veldig svak forvalter av forlik inngått med opposisjonspartier, sier Støre.

Høyre, Frp, Venstre og KrF startet onsdag 2. januar forhandlingene om en ny regjeringsplattform. Det er uvisst hvor lang lenge forhandlingene vil vare. Fjorårets forhandlinger om Jeløya-plattformen varte fra 2. til 14. januar.

