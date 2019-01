Tamokdalen: Søk etter savnede skiløpere med helikopter

Innenriks

Været i leteområdet er fredag betydelig bedre enn tidligere, men det er ikke avklart om det er trygt å sende bakkemannskaper inn.

Fredag morgen ble skredeksperter fra NVE sendt opp i helikopter for å observere rasområdet. Etter at de returnerte, dro et luftambulansehelikopter opp for å søke etter signaler fra utløste skredsøkere, som man vet at skiløperne hadde på seg.

Det har tidligere vært forberedt for søk med utstyr som kan ta inn mobilsignaler. Torsdag kveld var det ikke lenger signal fra mobiltelefoner i området.

Skredsøkere

De fire savnede skiløperne fra Finland og Sverige i 30-årene hadde alle med seg skredsøkere.

– Søkeren sender ut et signal hele tiden, også når man ligger under snøen. Dagens helikoptre har mulighet til å feste en søkeranordning i en vaier under helikopteret. Da kan man fly over skredet og få inn signaler som viser om det ligger noen under snøen. Så har man mulighet til å slippe markører og flagg fra helikopteret omtrent der folk befinner seg, sier skredekspert Kjetil Brattlien ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) til VG.

Stort skred

Det er observert et større skred i Tamokdalen der de fire turgåerne har vært savnet siden onsdag. Det er sett skispor som går inn i skredet, men ingen har sett skispor som kommer ut.

Skredet er anslagsvis 300 meter bredt og 500–600 meter langt, og det gikk like under toppen av det 1.442 meter høye Blåbærfjellet i Balsfjord kommune.

Blåbærfjellet og Tamokdalen er svært skredutsatt, og det går ofte snøskred der, også helt ned mot bebyggelsen, ifølge politiet.

Politiet vil orientere mediene om status i letearbeidet på en pressekonferanse på politihuset i Tromsø fredag ettermiddag.

