Høyre-politiker kritisk til børssalg

Det er ventet at Euronext vil legge fram et bud på samtlige aksjer i Oslo Børs VPS i slutten av måneden. Går oppkjøpet gjennom, vil børsen gå fra å være en selvstendig institusjon til å bli en del av et europeisk konsern.

En av de negative endringene Trellevik trekker fram er tilgangen til kapital for norske bedrifter.

– Terskelen for å hente kapital vil bli høyere om man må til Stockholm, Paris eller London for å delta på en regulert markedsplass. På Oslo Børs har vi mange familieeide selskaper som har blitt notert, men det vil bli mye vanskeligere for et lite børsnotert selskap på en stor, multinasjonal børs, sier han til E24.

Et annet ankepunkt er hvordan et salg vil påvirke Oslo Børs VPS.

– Det norske verdipapirregisteret har data for norske investorer og selskaper og sørger blant annet for skatterapportering til den norske stat. Den verdikjeden er unikt integrert, bemerker Trellevik og setter spørsmålstegn ved om et salg vil ivareta kvalitet, myndighetskontroll og sikkerhet.

Stortingspolitikeren trekker videre fram mulige konsekvenser for norsk finansnæring.

– I mange land hvor børsene er gjort om til representasjonskontor, ser vi at finansnæringen smuldrer bort. Med en Oslo Børs som et representasjonskontor av en internasjonal børs, vil aktiviteten, størrelsen, kompetansen og inntektene til norsk finansnæring reduseres og på mange måter forvitre på sikt, spår Trellevik.

