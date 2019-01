PST: Reiste fra Norge og vervet seg til to ekstremistgrupper

Innenriks

Familiefaren i 30-årene kom til Norge på familiegjenforening, men ifølge påtalemyndigheten oppholdt han seg i landet bare i kort tid før han reiste til Syria som fremmedkriger, melder NRK.

Mannens kone og barn bor fortsatt i Norge, mens mannen er utvist.

PST tror kineseren fikk våpenopplæring og deltok i kamphandlinger i Syria for de to ekstremistgruppene ETIP (Øst-Turkestans islamske parti) og senere IS. ETIP består av muslimske uigurer fra Xinjiang-regionen i Kina, også kalt Øst-Turkestan. Organisasjonen regnes som en del av al-Qaida.

Ifølge tiltalen skal mannen senere ha vervet seg til IS, noe som ifølge statsadvokat Frederik G. Ranke kan være straffeskjerpende. Den kinesiske statsborgeren er tiltalt for deltakelse og terrorforbund i de to organisasjonene.

– Vi ser alvorlig på saken. At en person ikke bare slutter seg til én gruppe, men så senere, etter å ha hatt tid til å tenke seg om, drar rett inn igjen til Syria og IS. Han slutter seg til verdens verste organisasjon, på det verst mulige tidspunkt i september 2014, mens yazidiene blir utsatt for folkemord og journalister blir halshogd i stor skala, bemerker Ranke.

NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer, som opplyser at klienten hans ikke ønsker at han uttaler seg til pressen nå.

