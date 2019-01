Trailersjåfør siktet for menneskehandel

Innenriks

Mannen skal ha hatt den rundt 30 år yngre kvinnen med seg på flere oppdrag i Sør-Norge, skriver Stavanger Aftenblad. Politiet mener han har utnyttet henne seksuelt på disse turene.

– Vi mener også at han har lånt fornærmede ut til kolleger. Han er siktet for menneskehandel. Vi mener at han har skaffet seg og andre seksuell omgang ved å utnytte fornærmedes sårbare situasjon, sier politiadvokat Karen Mork i Sørvest politidistrikt. Etterforskningen startet da politiet fikk bekymringsmeldinger sist høst.

– Vi kom tidlig i kontakt med kvinnen og fikk en oppfatning av at siktede har utnyttet hennes sårbare situasjon, sier Mork, som er påtaleansvarlig jurist i saken.

Forsvarer Gunnar Øystein Helgevold ønsker foreløpig ikke å kommentere saken, som ikke er ferdig etterforsket. Den siktede 49-åringen har ikke erkjent straffskyld for menneskehandel.

