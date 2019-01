Færre skrei på vei

Innenriks

Ifølge havforsker Bjarte Bogstad vil det være færre skrei i Lofoten enn i fjor, skriver NRK. Han forteller til kanalen at det er ventet en nedgang i mengden gytetorsk på mellom 15 og 20 prosent fra 2018 til 2019.

– Det kommer av at vi har hatt større avgang en tilgang i gytebestanden. Lofotfisket har lenge levd på de sterke årsklassene fra 2004, 2005 og 2006, men disse er såpass gamle nå at det av naturlige årsaker ikke er så mange igjen av dem, sier han og legger til at det samtidig har vært lite påfyll av yngre årsklasser.

Bogstad regner imidlertid med at det blir et rimelig bra fiske selv om det er mindre mengder skrei enn i 2018.

Administrerende direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland, er heller ikke bekymret for fiskernes lommebok.

– Selv om kvoten er lavere enn i fjor, er prisutviklingen god, og vi forventer at fiskerne får mer betalt denne sesongen, sier Haugland.

