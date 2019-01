Fotballtrener tiltalt for overgrep mot mindreårige

Innenriks

Mannen, som er bosatt i Rogaland og som var den fornærmedes fotballtrener, må møte i Jæren tingrett 10. april tiltalt for å ha utvist seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år og for å ha misbrukt sin stilling eller tillitsforhold. Det skriver Rogalands Avis.

Ifølge tiltalen skal mannen ha mottatt seksualiserte bilder og filmer fra en av jentene han trente i fotball. Han skal ha fått jenta til å utføre seksuelle handlinger med seg selv og sende dette til ham via snapchat eller andre sosiale medier. Han skal også ha sendt lignende bilder av seg selv tilbake til den fornærmede jenta.

27-åringen må også svare for å ha befølt den fornærmede jenta i skrittet. Dette skal ha funnet sted i tidsrommet 2014 til 2015 og startet opp da fornærmede var 14 år.

Ifølge avisen skal mannen også i februar eller mars 2016 ha befølt en annen 15 år gammel jente. Den tiltalte skal ifølge tiltalen også ha kjøpt sprit og rusbrus til denne jenta.

Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund har gjort det klart at påtalemyndigheten vil legge ned påstand om at 27-åringen fradømmes retten til å arbeide som trener og instruktør eller inneha andre roller i organiserte barne- og ungdomsaktiviteter på ubestemt tid.

Strafferammen for seksuell omgang med barn under 16 år er fengsel inntil seks år. Mannens forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, skriver Stavanger Aftenblad.

(©NTB)