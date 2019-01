Mann tiltalt for å ha holdt kvinne innesperret

Innenriks

Mannen er tiltalt for en rekke grove trusler og vold mot kvinnen over lengre tid, samt brudd på besøksforbud.

Den kanskje mest alvorlige hendelsen skjedde i en leilighet i Oslo i november 2016. Påtalemyndigheten mener at mannen holdt kvinnen under kontroll «ved at han ikke tillot henne å forlate leiligheten de var i, fikk henne til å ta sovepiller, fulgte etter henne når hun var ute, og truet med at han skulle ta hennes nærmeste dersom hun forlot leiligheten eller gikk fra ham, eller lignende».

I den påfølgende perioden har mannen ifølge tiltalen framsatt en rekke trusler mot kvinnen, blant annet om å drepe henne og hennes nærmeste. Han prøvde også å true henne til å trekke sin forklaring til politiet i forbindelse med at hun hadde anmeldt ham for vold og trusler.

På dette tidspunktet var det utstedt besøksforbud, noe mannen også er tiltalt for å ha brutt.

Han er i tillegg tiltalt for å ha truet til seg to mobiltelefoner og fem øl med en skrutrekker hjemme hos to personer i Oslo i januar i fjor, og for å ha oppbevart narkotika.

Det er satt av fire dager til rettssaken, som starter mandag.

(©NTB)