26-åring siktet for voldtekt av seksåring i Bergen

Hendelsen skal ha funnet sted i begynnelsen av desember. Mannen ble framstilt for forlenget varetekt i Bergen tingrett mandag, og der fikk politiet medhold i kravet om ytterligere fire uker, skriver Bergensavisen.

Det var guttens far som oppdaget den fremmede mannen, etter å ha hørt skrik. Mannen er siktet for å ha misbrukt seksåringen på en måte som i straffeloven sidestilles med voldtekt.

Den siktede mannen, som skal ha hatt en promille på 1,8, har forklart at han ikke husker noe av det som skjedde. Han har vært gjennom en rettspsykiatrisk forundersøkelse, der en psykiater har funnet tegn på en kortvarig psykose. Psykiateren mener imidlertid at den i så fall er utløst av rus, og at den siktede dermed kan straffes.

Ifølge Bergensavisen har politiet ikke funnet spor av overgrepsbilder eller noe annet som tyder på at mannen tidligere har vært seksuelt tiltrukket av barn.

26-åringen erkjenner ikke straffskyld ettersom han ikke husker noe av hendelsen. Forsvareren hans, advokat Jostein Alvheim, har ikke ønsket å kommentere siktelsen.

