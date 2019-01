Menneskeverdspris til Birgit Skarstein

Innenriks

– Idrettsutøveren og den samfunnsengasjerte politikeren Birgit Skarstein har evnet å viske ut skillet mellom «oss» og «dem» og blitt en foregangskvinne i å fremme likeverd i samfunnet. Hun er i dag et stort forbilde for mange, heter det blant annet i begrunnelsen for tildelingen fra organisasjonen Menneskeverd.

– Hun er ung, hun er en av våre fremste idrettsutøvere og hun har brukt sin posisjon til å sette funksjonshemmedes rettigheter på dagsordenen på en fremragende måte, sier generalsekretær Morten Dahle Stærk i Menneskeverd.

Lam etter badeulykke

Skarstein ble for alvor kjent for allmennheten da hun deltok i andre sesong av serien «Ingen grenser» med Lars Monsen som ble sendt på NRK i 2012. Hun mener prisen løfter fram gode verdier.

– Prisen har, slik jeg ser det, ingen undertone eller skjult agenda. Det er en veldig ærlig pris. Den setter fokus på hvordan man behandler hverandre, og at vi står sammen, sier hun.

Skarstein er i dag idrettsutøver, bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo, utøverrepresentant i Den internasjonale paralympiske komité og har vært fast medlem av Bioteknologirådet fra 2013 til 2019. Hun ble lam fra livet og ned etter en badeulykke i 2008. Skarstein har tre gull, to sølv og to bronse i VM i roing – og gull, sølv og bronse i langrennspigging.

Deles ut for 22. gang

Livsvernprisen har vært utdelt siden 1997 og er tidligere blant annet delt ut til Signe og Geir Lippestad, Thorvald Steen og Margreth Olin.

Menneskeverd sier om seg selv at de «arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper».

Organisasjonen Menneskeverd springer opprinnelig ut av Folkeaksjonen mot fri abort som la ned sitt arbeid etter at dagens abortlov ble vedtatt i 1978. Folkebevegelsen For Livsrett og Menneskeverd ble dannet i 1981. I 2002 slo de seg sammen med antiabort-organisasjonen Norsk Pro Vita og dannet Menneskeverd. Årets pris deles ut mandag 4. februar.

(©NTB)